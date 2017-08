„Classic meets Cuba“ - Klassik und Salsa in Neustadt an der Orla

Frisch, frecher, humorvoll, virtuos, charmant und voller Emotion wirbeln Klazz Brothers & Cuba Percussion am Freitag, 25. August 2018, in Neustadt an der Orla. Das Konzert im AugustinerSaal (Puschkinplatz 1) beginnt 19.30 Uhr.



Klazz Brothers & Cuba Percussion bewegen sich souverän zwischen Klassik und Salsa, zwischen Jazz und Merengue, zwischen Deutschland und Kuba, zwischen Konzertsaal und Hollywood-Blockbuster. In ihrer Musik schaffen sie eine stimmige Verbindung von klassischer europäischer Musiktradition und der leidenschaftlichen Energie lateinamerikanischer Musik. Hier wagen zwei Welten die reibungsvolle Koexistenz, hier bleibt beiden von ihnen ihre Eigenart erhalten und steht am Ende etwas wirklich Neues, bislang Ungehörtes.



10 Jahren nach dem „Erstling“ CLASSIC MEETS CUBA, nach über 600 Konzerten und 500.000 verkauften Alben weltweit und weiteren Programmen wie „Mozart meets Cuba“ oder „Symphonic Salsa“ gibt es nun die Fortsetzung des preisgekrönten Programms: CLASSIC MEETS CUBA II. Werke von Tschaikowsky, Bach, Beethoven, Elgar oder Vivaldi erklingen in einer nochmals weiterentwickelten und vor Energie sprühenden Musiksprache.

So wandelt sich der Russische Tanz aus Tschaikowskys Nussknacker zum Calypso Russo, die "Ode an die Freude" aus Beethovens 9. Sinfonie zur Mambophony und Chatchaturjans "Säbeltanz" zum Don Machete. Aus dem 3. Satz der Mondscheinsonate entsteht ein interaktiver Bachata, aus Vivaldis 4 Jahreszeiten wird ein Bolero und ein Bach`sches Präludium fegt als rasanter Merengue durch den Saal.



Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Touristinformation im Lutherhaus (Rodaer Straße 12) erworben werden.



Foto: Mirko Joerg Kellner