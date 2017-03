„Der geheimnisvolle Wassermann“ – Kinderkonzert in Neustadt an der Orla

Wie die geheimnisvolle Unterwasserwelt klingt kann in dem Mitmachkonzert „Der geheimnisvolle Wassermann“ am Sonntag, 9. April 2017, in Neustadt an der Orla entdeckt werden. Das Wirbel.Wind.Konzert. des KinderKultur Thüringen e. V. im AugustinerSaal beginnt um 16.30 Uhr.Was wäre die Welt ohne Märchengestalten? In der goldenen Stadt Prag regen sie die Phantasie besonders an. In diesem Kinderkonzertprogramm gehen die Musiker Klaus Wegener (Klarinette), Sängerin Anne-Katrin Taubert, Gitarrist Detlef Rinke und Kathrin Bonke (Flöte, Konzept und Moderation) auf Spurensuche in die böhmische Hauptstadt und erzählen die musikalische Geschichte eines Mädchens, das in die Moldau taucht, um einen Wassermann zu heiraten. Das Programm bietet flötig- klarinettige Klezmerklänge und klassische Musik aus Böhmen.Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Touristinformation erhältlich. Wirbel.Wind.Konzerte. des KinderKultur Thüringen e.V . wollen das ganz junge Publikum ab drei Jahren mit eigens konzipierten Konzerten an die Musik heranführen. Gespielt wird anspruchsvolle Konzertliteratur, deren Spieldauer drei bis fünf Minuten nicht überschreitet. Der Kontakt zu den ausübenden Künstlern ist bei diesem Konzertformat ebenso wichtig wie die Verknüpfung der Musikstücke durch kleine Szenen und Geschichten, die die Kinder zum bildhaften Hören der Musik anregen. Das Mitvollziehen der Musikstücke wird unterstützt durch Mitmachaktionen wie Singen, Rhythmen auf dem Körper mitspielen, elementares Instrumentalspiel, Tanzen und musikalische Gesten mit dem Körper.Ziel ist es, mit den Kindern in Kontakt zu kommen und das vorhandene Wissen und Können mit ihnen zu teilen. Die körperliche Tätigkeit und interaktive Arbeit mit den Kindern nimmt einen bedeutsamen Anteil im Konzertgeschehen ein. Die Verbindung der Musik mit dem Körper kann einen offenen Zugang zur Musik mit hoher Ich-Beteiligung herstellen.