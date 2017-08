Dixieland! Mit der Burgen-Jazz-Band

Es ist bereits zur Tradition geworden: Im September reisen die Gäste der Pinsenberghalle Krölpa zurück in das goldene Zeitalter der amerikanischen Musik. Die Spielfreude des Dixieland ist bis heute ansteckend! Und mit der Burgen-Jazz-Band ist in diesem Jahr eine der besten Dixie-Combos Thüringens zu erleben!

Die sechsköpfige Kapelle aus der Region der Drei Gleichen besteht aus Banjo, Basss, Schlagzeug, Trompete, Posaune und Saxophon. Ihr Repertoire umfasst traditionellen Dixieland, Oldtime Jazz und die Schlager von damals. Hier sind sie zu hören, die Klassiker wie "Ice Cream", "Tiger Rag", "JaDa", "Bourbone Street Parade", aber

auch Schlager aus der Jugendzeit wie "Hallo kleines Fräulein", "Wochenend und Sonnenschein", "Mein kleiner grüner Kaktus", "Ich hab' für dich 'nen Blumentopf" und viele andere mehr. Eben handgemachte Musik, auf der Bühne, im und mit dem Publikum, live und ohne Strom.



Eintritt: € 8,- / € 6,- ermäßigt.



Karten gibt es im Ticketshop auf www.lesezeichen-ev.de oder bei der Gemeinde Krölpa (03647-43140), in der Buchhandlung am Markt in Pößneck.