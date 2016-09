Pößneck : Pößneck Alternativer Freiraum e.V. |

Der Jugend- und Kulturverein „Pößneck Alternativer Freiraum e.V.“ lädt zum ersten „FLOWmarkt der Kulturen“ ein. Die Veranstaltung ist eine Kombination aus hauseigenen Flohmarkt, Graffiti-Bemalung der Hofwände und einem Live-Konzert mit Rap-Musikerinnen und MCs aus Berlin.



Ein Highlight des Abends wird der Auftritt von Jasmin Holm und Monique Termer sein. Nachdem die beiden Tänzerinnen aus Pößneck erst kürzlich den Deutschen Meister-Titel in der Kategorie „HipHop“ gewonnen haben, gab es spontan eine Einladung für einen Auftritt im Freiraum.



Ab 10 Uhr - Flohmarkt in den Galerieräumen



Ab 10 Uhr - "New Art Stylistics", Graffiti-Bemalung im Hof



Ab 19 Uhr (Einlass) - Live-Konzert mit Lena Stoehrfaktor, Antist, FairS und Wo Ka