Folk-Keller Pößneck: Transatlantic-Folk mit 3 Bands

Pößneck : Folk- & Ratskeller |

Furioses Konzert am 04.11.2016 im Folk-Keller



Mit vier charismatischen Stimmen, einer Fülle an Instrumenten (diverse Banjos, Mandoline, Waldzithern, Dudelsack, verschieden „verstimmten“ Gitarren, Akkordeon, Whistles, Mundharmonikas, Percussion, Violine, Bratsche) und schelmischem Entertainment geht es auf eine virtuose und höchst unterhaltsame Reise quer durch den Westen Europas und an die Ostküste der USA. Stationen sind Schottland, Irland, die Bretagne, natürlich die heimische deutsche Scholle aber auch die Berge der Appalachen und das Mississippi-Deltas.

Freuen Sie sich auf Transatlantic Folk mit drei Bands:

Paulines Choice, Klängels Rowell und Doc Taylor

Näheres: www.folk-ratskeller-poessneck.de.

Der VVK in der Stadtinfo Pößneck (Tel.: 03647/ 41 22 95) hat begonnen!