"Könige aus Morgenland"

So. 11.12.2016 im Wotufa-Saal Neustadt/Orla



Gerhard Schöne - das Familienkonzert - in Neustadt/Orla

Irgendwie ist er ewig Kind geblieben. Hat sich stets die Welt der Phantasie erhalten und dies mit nun mehr 64 Jahren.

Gerhard Schöne - ist einer der beliebtesten Liedermacher Deutschlands. Seine Lieder sind aus dem Herzen für die Seele und damit begeistert er Generationen. In der Weihnachtszeit ist er mit seinem Familienkonzert, "Könige aus Morgenland", auf Tour. Hierbei kann das Publikum auf den Schwingen der Lieder in seine Welt reisen. Theatralisch spannende und lustige Abenteuer erleben und mitgestalten. Die Theater/Musikreise in die Phantasie findet am 11.12.2016 Im Wotufa-Saal Neustadt/Orla statt. Einlass 14:30 Uhr Beginn 15:30 Uhr



Karten im Vorverkauf sind erhältlich in den Stadtinformationen Neustadt/Orla,

Pößneck und "Münze" Schleiz sowie www.buschfunk.de

Infos: www.wotufa.de