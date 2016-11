Johnny-Cash-Revival in Pößneck

Pößneck : Folk- & Ratskeller |

The CASHBAGS (USA/ D) spielen im Folk-Keller auf



The CASHBAGS um US-Sänger Robert Tyson sind mit 300 Konzerten seit 2008 Europas erfolgreichstes Johnny Cash Revival.



Das Quintett gleicht in Klang und Erscheinungsbild 1:1 seinem berühmten Vorbild in den späten 60ern und liefert mit authentischer Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug (Besetzung 'The Tennessee Three') detailgenau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden Show, angelehnt an die Originalkonzerte mit musikalischen Gästen wie z.B. 'June Carter Cash'. Songs aus Johnny Cashs 'American Recordings' werden mit Gitarre und Piano in einem speziellen Akustikteil zelebriert.



Nach 7 erfolgreichen Jahren mit Konzerten vor mehr als 60.000 Menschen in Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien, Schweiz, Frankreich und Holland freuen sich die CASHBAGS, auf ihren Auftritt im Folk- & Ratskeller Pößneck am Freitag, dem 16.12.2016, 20:00 Uhr.

Das Vorprogramm bietet eine Hommage an Bob Dylan mit TILLERMAN’s FRIEND.

Der VVK in der Stadtinfo Pößneck (Tel.: 03647/ 41 22 95) hat begonnen.