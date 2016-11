Kabarett Fettnäppchen - Die Geschenkidee für Ihre Lieben

Die Jagd hat begonnen.

Der Konsumrausch ist ausgebrochen. Verzweifelt rennt man durch die Geschäfte, nach dem passenden Geschenk. Das zu finden ist gar nicht so einfach.Soll es doch kein Staubfänger sein und auch ja nichts für die Küche oder was zum Essen sein.Verschenken Sie doch einfach einmal einen amüsanten Abend.Das Fettnäppchen ist auf Tour.Hier einige im Überblick, weitere unter Tel. 03663/40401106.01.17 Neustadt/Orla Wotufa-SaalVVK: Kulturamt Neustadt08.01.17 Reinstädt bei Kahla Vereinshaus am SchönbergVVK: Schreibwaren Schiebel Kahla und direkt im Vereinshaus13.01.17 Leutenberg RathaussaalVVK: Tankstelle und Reisebüro Urlaubswelt in Leutenberg29.01.17 Schlettwein bei Pößneck - BergschlößchenVVK: direkt im Gasthaus sowie Krölpa Markgrafen GetränkehandelStadtinfo Pößneck