Lange Nacht der (Rat)Hausmusik in Neustadt an der Orla

Die lange Nacht der (Rat)Hausmusik am Freitag, 7. April 2017, verspricht im Rathaussaal von Neustadt an der Orla vor allem, aber nicht nur musikalische Genüsse. Sechs Kurzkonzerte garantieren ab 19.00 Uhr ein buntes Programm.



Der Musizierkreis der Stadtkirche (19.00 Uhr), Lore & Mischa mit ihren Akkordeons (19.30 Uhr), Klarinettenmusik (20.15 Uhr), das Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich „Happy Harmonics“ (20.30 Uhr), „The Elements“ – die Schulband des Orlatal-Gymnasiums (21.15 Uhr) und „2 Saitenwuseln“ (22.00 Uhr) sorgen für einen abwechslungsreichen Abend. Zum Abschluss spielt das Rattenfänger-Projekt auf (22.30 Uhr).



In den kulinarischen Pausen mit Überraschungen vom Restaurant Hotel „Goldener Löwe“ zwischen den Konzerten können die Gäste miteinander ins Gespräch kommen. Es besteht auch die Möglichkeit, einzelne Konzerte zu besuchen. Der offene Abend soll Lust auf Musik und Begegnung machen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.



Der musikalische Abend findet im Rahmen der Thüringer Bachwachen statt. Diese werden traditionell mit der Langen Nacht der Hausmusik eröffnet. Thüringer laden in ihre Häuser ein, in denen Kinder und Erwachsene, professionelle Musiker und Amateure musizieren. Thüringen will sich damit als lebendiges Bachland zeigen. Johann Sebastian Bach wirkte in Kirchen und Fürstenhäusern. Aber auch Kammermusik und das gemeinsame Musizieren mit seiner Familie spielten in seinem Leben eine wesentliche Rolle.