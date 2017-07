„Lutherhaus multimedial“ – eine Entdeckungsreise mit dem Tablet-PC

Neustadt an der Orla: Lutherhaus |

In der Themenführung "Lutherhaus multimedial“ können Kinder und Jugendliche am Donnerstag,

3. August 2017, um 14.00 Uhr auf Entdeckungsreise durch das Lutherhaus in Neustadt an der Orla gehen. Auf der spielerischen Erkundungstour schlüpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedene Rollen, befreien als Köchin die Küche vom Ruß, erkunden als Haus- und Bauforscher die Wandfassungen der letzten 400 Jahren oder kleiden einen Mönch in sein Habit.

Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird empfohlen, Karten im Vorverkauf in der Touristinformation zu erwerben oder zu reservieren. Für die „Lutherhaus multimedial“-Entdeckungsreise am 27. Juli, 14.00 Uhr, sind noch Restkarten erhältlich.



Das Lutherhaus, in dem auch die Touristinformation ein neues Domizil gefunden hat, ist eines der schönsten Bürgerhäuser in der Neustädter Innenstadt. Mit seinem steilen Dach und dem schön gestalteten Erker beherrscht das Gebäude die Ostseite des Marktes. Im Inneren finden sich neben mehreren Bohlenstuben auch spätmittelalterliche Wandmalereien und zahlreiche kunsthistorische und architektonische Besonderheiten. Mehrere Bauphasen hat das vor 1450 errichtete Bauwerk erlebt und führt die Besucher auf einem spannenden Gang durch seine Geschichte. Dabei steht das Haus als Exponat selbst im Fokus der Ausstellung. In einer Dauerausstellung, die aufwändig konzipiert und multimedial umgesetzt wurde, werden neben der Hausgeschichte auch die Stadt- und die Reformationsgeschichte dargestellt.



Foto: Kinder erkunden das Lutherhaus mit dem Tablet-PC (Kultur- und Tourismusamt)