Pößneck : Shedhalle |

Modellbahnausstellung in Pößneck vom 29. bis 31. Oktober 2016 in der Shedhalle Pößneck. Sa./ So. von 9 bis 18 Uhr und Mo von 9 bis 17 Uhr geöffnet.



Vier clubeigene Anlagen werden in diesem Jahr präsentiert. Neben der N-Anlage Pößneck, oberer Bahnhof/ Krölpa-Ranis und einen Teil der Oberlandbahn werden wir den Gästen auch zwei neue Anlagen zeigen. Die neugestaltete TT-Schüleranlge wird erstmals das Ausstellungslicht erblicken und an der vor 4 Jahren noch nicht fertig gestalteten H0-Jugendanlage soll in den nächsten Tagen die Arbeit beendet werden. Ein Höhepunkt ist sicher wieder die 0e-Anlage „Winterzauber in der Mark Brandenburg“ von unserem Clubmitglied Ralph Willmann, auf der von ihm weitere neue Funktionsmodelle gezeigt werden können.







Traditionell sollen aber auch Gastanlagen alle Besucher erfreuen. Deshalb haben wir in diesem Jahr eingeladen:

Dieter Frisch aus Berlin,

Harald Werner aus Gera,

Stephan Kindling aus Halle,

Walter Seifert aus Hof,

Berthold Meinel aus Klingental,

Titus Wehrmuth aus Wünschendorf,

Roland Genzel aus Pößneck

sowie die Modellbahnclubs aus Langenhessen, Rudolstadt, Weida und Münchberg.



Vor der Halle fährt wieder eine Mitfahreisenbahn für die kleinen Besucher. Da hoffen wir natürlich auf gutes Oktoberwetter, damit es ein Erlebnis für die Kleinsten wird.



Es gibt natürlich auch einige Anbieter, bei denen der interessierte Besucher einige Dinge für die eigene Anlage erwerben kann. So wird die Firma Modellmanufaktur Beckert ebenso bei uns ihr Angebot zeigen wie die Firmen JANO aus Eisenach, MAKAMO aus Magdeburg, und Gatra aus Groß Kreutz. Da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein.



Die Kreativecke wird in bewährter Art und Weise von unseren „Bastelfrauen“ betreut und hält bestimmt die eine oder andere Überraschung für alle kreativen Besucher bereit.



Besonders freuen wir uns, nach einem Ausstellungsjahr Pause, die Tombola wieder durchführen zu können. Hier haben wir über die Jahre etwas gesammelt, so dass es wieder einige interessante Preise zu gewinnen geben wird.

Was haben wir noch vergessen?

Ach ja. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Pößneck und versprechen:

Es wird ein Erlebnis für die ganze Familie!



Klaus Regu, Vorsitzender des MEC „Orlabahn“ e.V. Pößneck