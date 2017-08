Neustädter Sinfoniekonzert steht im Zeichen des Reformationsjubiläums

Am Samstag, 9. September 2017, erklingt im AugustinerSaal in Neustadt an der Orla ab 19.30 Uhr das 2. Neustädter Sinfoniekonzert, welches ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums steht. Das Reußische Kammerorchester Gera musiziert unter Leitung des Neustädter Kulturamtsleiters Ronny Schwalbe Werke von Haydn, Alfvén und Mendelssohn-Bartholdy.



So bewegend wie der Thesenanschlag Luthers 1517 beginnt auch der Konzertabend mit einem Paukenschlag. Joseph Haydns berühmte „Sinfonie mit dem Paukenschlag“, die zum Auftakt erklingt, ist vor allem durch ihren zweiten Satz bekannt. Dieser wurde in zahlreichen Instrumentierungen und Bearbeitungen verbreitet, von denen die meisten noch in den ersten Jahren nach der Uraufführung entstanden. Die Sinfonie selbst schrieb Haydn im Rahmen seiner ersten London-Reise 1791. Sie wurde bereits im Frühjahr des folgenden Jahres uraufgeführt.



Das Konzert geht mit dem schwedischen Komponisten Hugo Alfvén weiter, der in seinem Heimatland als Nationalkomponist angesehen wird. Er schrieb 1932 eine Orchestersuite unter dem Titel „Gustav II Adolf“ und setzte sich hier mit dem evangelischen Leitbild unter

Gustav Adolf II im Dreißigjährigen Krieg auseinander. Er nimmt als musikalisches Motiv hier den Lutherchoral „Ein feste Burg ist unser Gott“ auf.



Mit der Reformations-Sinfonie Nr. 5 von Felix Mendelssohn Bartholdy wird dieser Konzertabend geschlossen. Mendelssohn schrieb diese Festsinfonie 1829/30 zum 300. Jubiläum der Confession Augustana. Sie ist eine von nur fünf Sinfonien des Komponisten und verarbeitet in der Sonatenhauptsatzform des ersten Satzes Bezüge aus dem gregorianischen Magnificat und dem Dresdner Amen. Der Schlusssatz variiert ebenfalls den Lutherchoral „Ein feste Burg ist unser Gott“.



Das Reußische Kammerorchester e. V. ist Bestandteil der Theater & Philharmonie Thüringen.

Grundlage der Arbeit des Reußischen Kammerorchesters ist die Pflege der Kammermusik, die in ihren vielfältigen Formen einen wichtigen Baustein für die orchestrale Zusammenarbeit darstellt. Ziel des Reußischen Kammerorchesters ist es, das Konzertleben der Region Ostthüringen zu bereichern, darüber hinaus überregional auszustrahlen und somit auf die kulturelle Stärke dieser Region aufmerksam zu machen. Aufbauend auf die Tradition der Hofkapelle des Reußischen Hofes, die sich bis ins Jahr 1696 zurückverfolgen lässt, entwickelte sich das Geraer Konzertleben. 1960/61 wurde das „Kammerorchester der Bühnen der Stadt Gera“ gegründet. In Würdigung der Verdienste des Fürstenhauses Reuß jüngere Linie erfolgte 1989 die Umbenennung in „Reußisches Kammerorchester e. V.“. Konzertreisen führten das Orchester in verschiedene deutsche Bundesländer und ins europäische Ausland. Mehrere CD-Einspielungen liegen vor. In Neustadt sind sie keine Unbekannten. Seit vielen Jahren begleiten die Musiker des Orchesters die Aufführungen der Kantorei St. Johannis zu den chorsinfonischen Konzerten. Im März 2015 eröffneten sie musikalisch den AugustinerSaal. Auch am 1. Neustädter Sinfoniekonzert wirkte das Orchester mit.



Eintrittskarten für das Konzert sind im Vorverkauf in der TouristInformation im Lutherhaus in Neustadt an der Orla erhältlich.



Foto: Reußisches Kammerorchester .