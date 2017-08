„Reformation und Musik“ – musikalische Gesprächsrunde

"Reformation und Musik" ist das Thema einer musikalischen Gesprächsrunde am Dienstag,

5. September 2017, um 19.00 Uhr im Lutherhaus in Neustadt an der Orla. Erläutert werden anhand von Hörbeispielen das Wesen der Musik in der Reformationszeit und die Bedeutung der Reformation für die Entwicklung der Musik bis in die Gegenwart. Auf dieser Grundlage sollen Einblicke in die örtliche Musizierpraxis gegeben werden.

Darüber hinaus findet zugleich die Konzerteinführung zum Neustädter Sinfoniekonzert am darauffolgenden Samstag (9. September) statt. Hier erklingen Werke, die eng mit der Reformation verbunden sind.



Karten für diese Veranstaltung sind für 4 € in der TouristInformation im Lutherhaus erhältlich.