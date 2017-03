Schauen, Stöbern, Mitmachen!

Pößneck : Shedhalle |

Kreative präsentieren und verkaufen ihr Handgemachtes.

Lassen Sie sich überraschen und zum Selber- und Mitmachen anregen.



Am 11. und 12. März darf zum 1. Mal in der gemütlichen Atmosphäre der Shedhalle in Pößneck

auf dem Kunsthandwerk- und Kreativmarkt geschaut, mitgemacht, geschnuppert, gewühlt, gefragt, gefachsimpelt, geflochten, gesiedet, angeregt, gebastelt, gestrickt, geworben, zugehört, gelacht, gegessen, getrunken, genascht und vor allem auch gekauft werden.



Circa 40 Kunsthandwerker und Kreative stellen ihre liebevoll und ausschließlich selbst hergestellten Unikate vor. Vielfältige Mitmach-Angebote für Klein und Groß, Vorführ-Aktionen, Vorträge zur Kräuterverwendung und –küche und unser beliebter Unterhaltungskünstler „Chariash“ lassen diesen Markt zum Erlebnis für die ganze Familie werden. Viele leckere kulinarische Überraschungen und ein Gewinnspiel für die Besucher runden den Kunsthandwerk- und Kreativmarkt ab.