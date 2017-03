SMS Music Camp meets PAF

Mit großer Vorfreude präsentieren wir ein absolutes Highlight der elektronischen Tanzmusik. Mit dem SMS Music Camp ist es uns gelungen feinsten House in den Pößnecker Freiraum zu holen, der sich als Location für junge Leute etabliert hat. Ein Grund das Tanzbein und eure Hüften zu schwingen!

Das SMS Music Camp ist die erste und älteste Camp-Stage auf dem SonneMondSterne-Festival. Gegründet 1997, als ein Zusammenschluss von Künstlern der House- und Technoszene mit hauptsächlich subkulturellem Hintergrund.Folgende Act´s stehen für Euch hinter den Turntables:Ihn muss man wohl nicht groß vorstellen, ein Urgestein der Thüringer DJ-Szene seit Zeiten des legendären Clubs "flucS" und Mitbegründer des SMS Music Camps.- If you lost come dance with me!Seit nun 2 Jahren treibt sich der junger Thüringer auf den einem oder anderen Dancefloor herum und bringt die Extase förmlich mit sich.Getrieben davon die Leute mit guter Musik zu bereichern macht er sich jedes Mal mit unverwechselbarer Stimmung und den geilsten Scheiben auf den Weg um die Party zum kochen zu bringen.Im Juli 2014 begannen sie das Projekt Die Riebellen, ein Projekt unter Brüdern die den gleichen Musikstil (Techhouse, Minimal bis hin zum Techno) teilten und die Freude es mit anderen zu teilen.Die Brüder Alex und Rico spielten noch im selben Monat auf dem Fritz Garden Festival. 2015 folgten weitere Auftritte zum Beispiel im Cube Club (Saalfeld) Lederwerk (Neustadt/Orla) Time Club (Bad Blankenburg) und bei diversen Privatveranstaltungen.2015 hat sich auch das Projekt vergrößert, anfangs spielten sie gemeinsame Sets mit ihm, schnell wurde ihnen allen klar sie passen gut zusammen. So nahm das Schicksal seinen Lauf und sie nahmen Stephan K. bei sich auf. 2016 dann nach diversen Privatveranstaltungen, das Highlight in diesem Jahr für sie das SMS Music Camp.Special Guests:(Zartbooking Berlin)(Kotschau Records)