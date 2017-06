Strom & Wasser + Landgang live im Pößnecker Freiraum

Pößneck : Pößneck Alternativer Freiraum e.V. |

Strom & Wasser aus Kiel bieten eine fröhlich-apokalyptische Mischung aus Samba und Punk, Walzer und Rock, Tango und Ska. In ständig wechselnder Besetzung bringt die Band um Heinz Ratz dessen Songs auf die Bühnen der Republik.



Vieles der philosophischen Grundhaltung der Band speist sich aus der weltenbummlerischen Biografie ihres Frontmanns. So bieten die Damen und Herren seit Jahren schon das Extremste, was man unter der Rubrik "Liedermacher" so eben noch bezeichnen kann und feuern mit ihrem neuen Album "Herzwäsche" nun das ultimative Mosaik aus Punk und Poesie ab. Da werden nicht nur alle musikalischen Stile in einem irrwitzigen Mix aus Partygrooves und nachdenklichen Texten präsentiert sondern auch eine Brücke geschlagen zwischen kabarettistischem Ulk und gnadenloser Abrechnung mit der Spießergesellschaft.



Unterstützt werden Strom & Wasser durch die Band Landgang. Die Bonner hören sich an wie das uneheliche Kind von Indie-Pop und Punkrock, viel zu wütend fürs Aufzugsgedudel, zu eingängig zum Steineschmeißen, genau richtig für verschwitzte kleine Konzertclubs.



Ermöglicht wird die Veranstaltung durch das Förderprogramm der Partnerschaft für Demokratie im Saale Orla Kreis.