Von Keglern, Turnern und Schützen - Öffentliche Stadtführung

Sportlich geht es zu zur nächsten öffentlichen Stadtführung in Neustadt an der Orla am Samstag, 29. Juli 2017. Der Rundgang, der unter dem Motto „Sport um 1900“ steht, beginnt um 10.00 Uhr an der Touristinformation im Lutherhaus.



Welche Sportvereine gab es damals in Neustadt? Wo wurde gekegelt, geturnt, geschossen und Fußball gespielt? Wie sah die Kleidung der Sportlerinnen und Sportler früher aus? Diesen und anderen Fragen wird die zertifizierte Gästeführerin Jeanette Wiechert auf den Grund gehen.



Die Stadtführung ist für alle Altersgruppen geeignet, Familien sind willkommen. Wer noch Sportgeräte besitzt, wie sie um 1900 im Einsatz gewesen sein könnten, kann diese gern mitbringen.



Karten für die Führung sind im Vorverkauf in der Touristinformation erhältlich.



Foto: Fußballspiel der Spielvereinigung 04 Gera gegen die Spielvereinigung 1914 Neustadt (Stadtarchiv, Repro Helmut Näder)