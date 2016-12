Weihnachten bei Familie Scheller im Lutherhaus

Ein Adventsangebot der besonderen Art hält das Lutherhaus in Neustadt an der Orla am Samstag, 17. Dezember 2016, bereit.

Um 15 Uhr beginnt hier eine Zeitreise ins 16. Jahrhundert zum damaligen Besitzer des prächtigen Bürgerhauses, Hans Scheller. Auf dem Programm stehen Luthertexte, alte Weihnachtsmusik, Speisen und Getränke dieser Zeit.Heike Jansen-Schleicher, Inken Wiederhold, Annett Reinicke und Ronny Schwalbe führen durch einen geselligen Nachmittag mit guter Literatur und viel Wissenswertem in historischem Umfeld. Die Küche vom Mühlenwinkel bringt Gebäck und Honigwein auf eine liebevoll gedeckte Tafel. Alte Weisen für Flöte, Kortholt und Cembalo erklingen in den restaurierten Räumen, die erst seit wenigen Wochen öffentlich zugänglich sind. Eine individuelle Abendführung im Lutherhaus rundet den Nachmittag ab.„Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn hinein…“ heißt es im berühmtesten Weihnachtslied Martin Luthers „Vom Himmel hoch, da komm ich her“. Schon zu Lebzeiten des Reformators genoss das Lied große Popularität. Auch in der Familie Hans Schellers wird es musiziert worden sein. Jahrhunderte später erklingt es wieder im einstigen Haus des Gerbers und lädt zum fröhlichen Beisammensein ein.Die Plätze sind begrenzt. Karten sind in der Touristinformation erhältlich.