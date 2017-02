Wolfgang Ziegler - Verdammt, und dann stehst Du im Regen!

50 Jahre ist Wolfgang Ziegler bereits im Geschäft. Da ist es Zeit, eine Reise durch die Jahrzehnte anzutreten. Und wie ginge das besser als die Musik sprechen zu lassen? Seinem Hit „Verdammt, und dann stehst du im Regen“ (1987) verdankt er den deutschlandweiten Durchbruch. Und unter diesem Titel tritt er auch in der Pinsenberghalle in Krölpa auf. Das Best-of-Konzert wird in einer knackigen Stunde keinen Hit auslassen!



So lange im Geschäft zu bleiben, bedeutet eine Menge großartiger Titel, aber auch die perfekte Performance eines Künstlers, der wie kaum ein zweiter seines Genres die Fähigkeit besitzt, Lieder, gezeichnet von Authentizität und immer neuem Ideenreichtum, zu interpretieren. Sein Reiz ist bis heute ungebrochen.



Karten gibt es für € 15,- / € 13,- ermäßigt im Vorverkauf auf www.lesezeichen-ev.de, bei der Gemeinde Krölpa (03647-43140) und in der Buchhandlung am Markt in Pößneck.