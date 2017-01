Las Vegas: Daran kommt kein Tourist vorbei

Urlaub für 2017 schon gebucht? Wir wäre es denn mal mit den USA? Nicht etwa, um dem neuen Präsidenten Donald Trump einen Besuch abzustatten, sondern um das Spielerparadies Las Vegas zu besuchen. Damit würden Sie voll im Trend liegen, denn hinter New York liegt die Wüstenstadt Las Vegas an zweiter Stelle der beliebtesten Ziele in den Vereinigten Staaten.

Sightseeing in der Wüstenstadt

Las Vegas – der Casinobesuch

Von Deutschland aus sind es rund 15 Stunden, dann ist man mittendrin in der Stadt der Casinos, der Shows, der Superlative. Und auch wenn man bei einem Besuch in Las Vegas unbedingt einmal in einem Casino vorbeischauen sollte, um ein paar Münzen beim Einarmigen Banditen oder ein paar Chips beim Roulette zu riskieren, hat die Stadt im Bundesstaat Nevada noch einiges mehr zu bieten.Casinos an jeder Straßenecke – vor allem in der Nacht wird man von den Leuchtreklamen fast erschlagen. Touristen, die neben dem Glücksspiel noch anderes auf ihrer To-Do-Liste haben, müssen schon etwas genauer hinschauen, um die Sehenswürdigkeiten zu finden. Aber es gibt sie – und die sind genauso faszinierend, wie die überdimensionalen Casinopaläste. Da wären zum Beispiel:- Das mit 167,6 Metern größte Riesenrad der Welt, der „Las Vegas High Roller“ ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Rund eine halbe Stunde dauert eine Umrundung in einer der 28 Gondeln. Mit garantiertem Rundumblick.- Wem das noch nicht hoch genug ist, der kann den 356 Meter hohen „Stratosphere Tower“ besuchen. Neben der grandiosen Aussicht gibt es auch Nervenkitzel, denn es gibt doch in dieser Höhe tatsächlich ein Karussell. Mutige vor heißt es auch beim Bungee-Sprung aus 260 Metern Höhe.- 1.200 Wasserdüsen und 5.000 Scheinwerfer – die „Bellagio Fountains“ sind eine 300 Meter lange Wasserorgel, die täglich zu klassischer oder moderner Musik ein atemberaubendes Schauspiel zeigt.- Ein Hauch Italien weht durch das Hotel Venetian. „Klein Venedig“ wird der Bereich genannt, in dem man an einem künstlichen Canale Grande nicht nur flanieren, sondern sogar Gondel fahren kann.Mindestens 6 Tage sollte man für seinen Besuch in Las Vegas einplanen, damit einem die wichtigsten Attraktionen nicht entgehen. Dazu gehört selbstverständlich auch ein Casinobesuch. Egal, ob man nur mal gucken oder ein paar Dollar riskieren möchte, ein paar Verhaltensregeln sollten Sie immer beachten:1. Fotos verbotenIn den Casinos ist es nicht erlaubt, Fotos- oder Videoaufnahmen zu machen. Wird man erwischt, kann das schnell mit dem Rauswurf enden. Auch mit dem Handy heimlich Fotos zu machen, kann Ärger bedeuten. Diese Geräte am besten gar nicht erst mitnehmen.2. DresscodeElegante Kleidung ist in so manchem Casino gerne gesehen, aber keine Pflicht. In Las Vegas sind die Casinos auf Touristen ausgelegt, die auch mal in kurzer Hose kommen dürfen. Ideal ist legere, aber saubere Kleidung.3. MindestalterIn den USA darf man erst mit 21 Jahren ins Casino. Es werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt, den Ausweis sollte man somit immer dabei haben.4. RauchenWenn nicht anders ausgewiesen, ist das Rauchen in den Casinos erlaubt.Riskieren Sie doch mal den einen oder andern Dollar. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück und knacken den Jackpot. Aber selbst wenn nicht, ist es ein Erlebnis, von dem man lange zehren wird. Zuhause kann man dann nur noch in Erinnerungen schwelgen oder sich in ein Online-Casino begeben, das dem Nutzer die „Las Vegas Atmosphäre“ näherbringen soll. Wählen Sie aus mehr als 700 Casino-Spielen bei Royal Vegas – ob diese Slots aber mit den Casinos in Las Vegas mithalten können? Entscheiden Sie selbst!