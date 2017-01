Hygienisch und gesund – Der kleine Wissensratgeber zur Sportbekleidung

Schweißgeruch ist nicht sonderlich angenehm und wirkt abstoßend auf andere Menschen. Lediglich beim Sport ist Schwitzen und Riechen noch nicht verpönt, denn klar: Wer sich bewegt, der darf auch schwitzen und eine Zeitlang weniger gut riechen. Dennoch versprechen neue Materialien für Sportbekleidung nun das Ende aller Hygienesorgen. Geruchsfreie Sportbekleidung soll es möglich machen.

Das Einmaleins der Funktionsbekleidung

Über Hygiene lässt sich eigentlich nicht streiten. Ansatzweise belegt dies auch eine junge Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Der statistischen Erhebung zufolge wechseln 82 Prozent aller Menschen ihre Unterwäsche nach dem einmaligen Tragen. Lediglich drei Prozent schlüpfen öfter als zweimal in bereits getragene Boxershorts, Slips und Co.Ganz anders sieht dies allerdings bei Sportbekleidung aus. Nur ein Drittel aller Befragten gibt einmalig benutzte Sportbekleidung umgehend in die Waschmaschine. Mehr als 20 Prozent tragen Sportbekleidung auch ein zweites Mal. Sieben Prozent aller Sporttreibenden tragen Sportsachen sogar mehr als dreimal nach der ersten Benutzung.Heißt dies nun, dass manche Sportler ein gänzlich anderes Hygieneempfinden mitbringen als andere? Das muss es nicht. Denn ob Sportwäsche tatsächlich jedes Mal nach dem Sport gewechselt werden muss, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, so unter anderem von:• der Art der sportlichen Betätigung,• Ort und Zeit und• dem individuellen Schweißausstoß.Logisch, wer im Dreck wühlt oder im Regen joggt, der sollte seine Sportbekleidung auf jeden Fall nach jeder Einheit in die Wäsche geben. Wer allerdings nur schwitzt, der muss seine Kleidung nicht zwangsläufig jedes Mal waschen. Ob dies notwendig ist, hängt vor allem mit der Wahl der Kleidung zusammen. Um Energiekosten zu senken und somit auch die eigene Haushaltsbörse zu entlasten, aber auch um leistungsfähiger zu sein und sein körperliches Wohlbefinden beim Sport zu erhalten, eignet sich vor allem Funktionsbekleidung.Vorbei sind die Zeiten, da man noch in einem alten Baumwoll-Shirt und einer noch älteren Sporthose aus längst vergangenen Tagen um die Häuser joggte. Vom Fahrradfahrer bis zum Skisportler trägt heute jeder Athlet eine ganz individuell auf seine Bedürfnisse abgestimmte Sportbekleidung. Funktionelle Materialien machen es möglich.Die Entwicklung derartiger Bekleidungsstücke schreitet unterdessen rasch voran. Das Ziel ist dabei klar definiert: Das körperliche Wohlbefinden soll beibehalten, die Leistung nach Möglichkeit noch gesteigert werden. Marken mit beeindruckend dynamischen Namen wie X-Bionic bieten Funktionsbekleidung an, die je nach Wunsch wasserresistent sind, Atmungsaktivität gewährleisten oder schweißabweisend sind und – zumindest prinzipiell – niemals gewaschen werden müssen.Für den Laien ist es jedoch gar nicht so einfach, den Überblick im vielfältigen Angebot zu behalten. Welches Material benötige ich beim Joggen im Winter? Mit welchem Stoff bin ich bestens gegen Wind geschützt und was sollte ich bei starker Schweißabsonderung besser nicht tragen? In der folgenden Übersicht stellen wir die am häufigsten verwendeten Materialien samt ihrer Vor- und Nachteile vor.