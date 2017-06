Feuer an Rudolstädter Gaststätte und Wiese in Flammen

Pavillon und Terrasse in Brand geraten

Feuerwehr löscht Wiesenbrand

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten gestern in Rudolstadt die Holzterrasse sowie der Pavillon eines Rudolstädter Gasthauses in Brand. Nachbarn und eine Bewohnerin begannen gegen 17.15 Uhr das Feuer im Innenhof des dreiseitigen Gebäudes im Ortsteil Cumbach selbst zu löschen und alarmierten die Feuerwehr. Den Kameraden der Rudolstädter Feuerwehr gelang es anschließend, ein Übergreifen auf das benachbarte Wohn- und Gasthaus zu verhindern und die Flammen zu löschen. Trotzdem entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Neben der Terrasse und dem Holzpavillon beschädigte das Feuer auch zahlreiche Tische und Stühle sowie die Fassade des Gasthauses. Personen wurden nach aktuellen Informationen der Polizei nicht verletzt. Die Kripo Saalfeld ermittelt nun zur Brandursache und sucht Zeugen.Eine Wiese stand am Montagnachmittag bei Saalfeld in Flammen. Zeugen bemerkten gegen 16.40 Uhr aufsteigenden Rauch im Bereich An der Heide und alarmierten umgehend die Rettungsleitstelle. Wenige Minuten später waren Feuerwehr und Polizei vor Ort. Unmittelbar am Waldrand standen zirka 120 Quadratmeter Wiesefläche in Flammen. Zum Glück gelang es den Feuerwehren aus Saalfeld und Remschütz, das Feuer schnell zu löschen, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei keine erheblichen Schäden entstanden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt. Jedoch sollen unmittelbar vor dem Feuer Holzrückearbeiten in diesem Bereich stattgefunden haben, welche als mögliche Ursache in Frage kommen.Zu beiden Brandfällen sucht die Saalfelder Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ursache und zum Verlauf der Feuer liefern können. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.