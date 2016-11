Größte Vorsicht an der Talsperre Leibis / Lichte - Ab 21. November 2016 werden Funktionsproben durchgeführt

Kleiner Bach wird zum reisenden Strom

Wie die Thüringer Fernwasserversorgung mitteilte: "....werden es In den nächsten Monaten an der Talsperre Leibis/Lichte Wartungsarbeiten und Funktionsproben an Großarmaturen durchgeführt.Dadurch kommt es zeitweilig zu außergewöhnlich hohen Wasserabgaben an das Wildbett der Lichte, die allerdings das behördlich genehmigte Maß nicht überschreiten."Bereits im Vorfeld hat die Thüringer Fernwasserversorgung die Unterweißbacher über einen örtlichen Aushang und das Amtsblatt über die Maßnahmen informiert.Hier noch die21.11.201620.12.201619.01.201720.02.201720.03.201720.04.2017Die Arbeiten finden jeweils zwischen 7:00 und 16:00 Uhr statt.