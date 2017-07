Junger Mann will mit Drogen ins Gericht, Unfälle und weitere Meldungen der Landespolizeiinspektion Saalfeld vom 19. Juli

Schwarza. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Am Montag, den 17.07., kurz vor Mittag fuhr eine Rentnerin mit einem grauen Skoda Fabia in Schlängellinien auf der Schwarzburger Straße in Richtung Saalfelder Straße. In der Folge überholte sie eine Radfahrerin und streifte sie dabei mit der rechten Fahrzeugseite. Dies passierte im Bereich zwischen der ehemaligen Sparkasse und der Volksbank, also zwischen den Hausnummern 20 und 28. Ungeachtet des Unfalls setzte die 81-Jährige ihre auffällige Fahrweise in Richtung Saalfelder Straße fort. An der Einmündung Berggasse kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte gegen ein Geländer der Schwarzabrücke. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wurde die Autofahrerin stationär in der Thüringenklinik in Rudolstadt aufgenommen.Die Radfahrerin hatte bei der vorangegangenen Kollision mit dem Skoda leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei hat gegen die Rentnerin Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung Straßenverkehr und der Unfallflucht eingeleitet. In dem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/56-0 entgegen.Pößneck. Saale-Orla-Kreis: Ein mit Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger wurdeam Dienstagabend von zivilen Polizeibeamten in Pößneck angetroffen. Nacheiner gerichtlichen Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte der24-Jährige die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.200 € nicht gezahlt. Aucham Dienstagabend war er nicht in der Lage, die Geldstrafe zu begleichen,weswegen er festgenommen und in eine Justizvollzugseinrichtung gebrachtwurde. Dort muss er die nächsten 60 Tage ersatzweise absitzen.Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Am Dienstagabend gegen20:50 Uhr waren fünf Personen über den Zaun einer Schule in der AnneFrank-Straße geklettert und hatten auch noch einen Hund hinüber gehoben.Sie wollten auf dem Gelände Tischtennis spielen und Alkohol trinken.Zeugen, die das ganze beobachtet hatten, alarmierten daraufhin die Polizei.Die Beamten stellten die Identität der drei Männer und zwei Frauen im Alterzwischen 20 und 51 Jahren fest. Bei einem 36-Jährigen wurde zudemfestgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da er die rund 800 €Ersatzfreiheitsstrafe nicht gleich zahlen konnte, wurde er festgenommen undzunächst in die Gewahrsamsräume der Saalfelder Polizei gebracht, wo erdie Nacht verbrachte. Nachdem er die geforderte Geldsumme amMittwochmorgen aufbringen konnte, wurde er aus dem Gewahrsamentlassen. Gegen ihn und seine vier Begleiter wurden wegen desEindringens auf das Schulgelände zudem noch Anzeigen wegen desVerdachts des Hausfriedensbruchs erstattet.Meuselbach-Schwarzmühle. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: AmDienstag gegen 18:15 Uhr war ein 79-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf derLandstraße von Mellenbach in Richtung Meuselbach-Schwarzmühlegefahren, als plötzlich von einem Waldhang ein Stein auf die Fahrbahn rollte.Der Rentner konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Stein. Dabeiwurde die Ölwanne des BMW beschädigt. Es trat Öl aus, weswegen dieFeuerwehr alarmiert werden musste, die die Betriebsstoffe band. Der BMWdes 79-Jährigen musste anschließend von einem Abschleppunternehmengeborgen werden.Allendorf. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Am Dienstag ereignete sich einUnfall, bei dem ein Pkw und ein Traktor mit Anhänger beteiligt waren. DerTraktorfahrer war auf der Ortsverbindungsstraße von Allendorf und Aschauunterwegs. Hinter ihm fuhr ein VW Golf. An einer Engstelle in Aschau fuhrder Traktor rechts ran und ließ den Gegenverkehr passieren. Der dahinterfahrende VW Golf-Fahrer war der Annahme, dass der Traktorfahrer auch ihnpassieren lassen würde, woraufhin er am Gespann vorbei fuhr. Als er sichauf Höhe des Traktors befand, fuhr dieser wieder an. Der Traktorfahrer hatteden Golf nicht gesehen und konnte daher den Zusammenstoß nicht mehrverhindern. Bei der Kollision des Traktors mit dem Heck des Pkw wurde einInsasse des Golf leicht verletzt. Die jeweiligen Fahrer der unfallbeteiligtenFahrzeuge blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Golf wurdemit 3000 € beziffert.Ein 25-Jähriger war am Dienstag am Amtsgericht Rudolstadt erschienen undwurde von Mitarbeitern der Einlasskontrolle durchsucht. Dabei fanden dieMitarbeiter eine geringe Menge Betäubungsmittel und alarmierten diePolizei. Die Beamten stellten die Drogen sicher und nahmen auch dieWohnung und den Keller des Mannes in Augenschein, der bereits wegenanderer Betäubungsmitteldelikte bei der Polizei bekannt war. Im Kellerfanden die Polizisten dann eine als gestohlen gemeldete Simson, dieebenfalls sichergestellt wurde. Gegen den 25-Jährigen wurden Anzeigenwegen des Verdachts der Hehlerei und des Verstoßes gegen dasBetäubungsmittelgesetz aufgenommen.Gräfenthal. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Auf der Umleitungsstrecke zurgesperrten Straße in Schmiedefeld wurde am Dienstag die Einhaltung derzulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in Gebersdorf kontrolliert. Inknapp sechs Stunden wurden 83 Fahrzeuge festgestellt, deren Fahrer sichnicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hatten. 12 Fahrererhielten eine Anzeige, weil sie die Geschwindigkeit wesentlich überschrittenhatten und müssen nun ein entsprechendes Bußgeld entrichten. 71 Fahrerzahlen ein Verwarngeld. Der schnellste Fahrer passierte die Kontrollstellemit 66 km/h was ihn zusätzlich den Führerschein für einige Zeit kosten wird.