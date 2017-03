Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aktuell: 24. März 2017 - Sachbeschädigung: Landkreis setzt 500 Euro Belohnung für Hinweise aus

Prüfungsangst oder Dummheit

Rudolstadt. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, der am Staatlichen Berufsbildungszentrum (SBZ) in Rudolstadt mehr als 30 Schlösser an Eingangstüren verklebt hat, setzt der Landkreis eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus.Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden und ist ausschließlich für Privatper-sonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlun-gen gehört. Geben mehrere Personen unabhängig voneinander Hinweise, so gebührt die Beloh-nung dem, der zuerst tätig wurde. Wirken mehrere Personen mit ihren Hinweisen zusammen, wird die Belohnung geteilt.Unbekannte Täter hatten in der Nacht zu Donnerstag die Schlösser an den Eingangstüren zum SBZ verklebt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.