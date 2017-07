Mutmaßliche Brandstifter festgenommen

Zwei mutmaßliche Brandstifter konnte die Polizei nach Zeugenhinweisen gestern Nachmittag in Saalfeld fassen.

Laut bisher vorliegenden Aussagen sollen die beiden offenbar alkoholisierten Männer gegen 15.15 Uhr auf einem Tankstellengelände Benzin aus einer Tanksäule gelassen und mit einem Feuerzeug angezündet haben. Zum Glück breitete sich das Feuer nicht weiter aus. Zeugen bemerkten die Verdächtigen und alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamten stellten die 28 und 40 Jahre alten Männer (Deutsche) am Tatort und nahmen sie sofort fest. Dabei soll der jüngere Täter einen Polizisten angegriffen und ihn mit Tritten verletzt haben. Der Beamte musste ärztlich behandelt werden und erlitt nach aktuellen Informationen leichte Verletzungen.Beide bereits amtsbekannten Tatverdächtigen sitzen derzeit in Gewahrsamszellen der Saalfelder Polizei und sollen heute nach Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen beide wird wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren Brandstiftung sowie gegen den 28-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen ergab einen Wert von 3,1 Promille. Sein 28-jähriger Begleiter verweigerte bisher einen Atemtest.Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Saalfeld zum genauen Ablauf und zur Motivation der Taten dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, welche die beiden Tatverdächtigen zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Rudolstädter Straße beobachtet haben. Informationen nehmen die Beamten der Kripo Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.