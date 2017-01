Polizeibericht der LPI Saalfeld, 20. Januar 2017: Rudolstädter widersetzt sich Polizeikontrolle

Polizei-Arm wurde eingeklemmt

Mit Fußgänger kollidiert und geflüchtet

Rudolstadt. Am Donnerstag Abend wurde ein Opelfahrer wegen einer festgestellten Ordnungswidrigkeit von der Polizei gestoppt.Während der Verkehrskontrolle weigerte sich der 25-jährige Fahrer dem Beamten den geforderten Fahrzeugschein und Führerschein auszuhändigen.Er hatte das Fenster einen Spalt geöffnet und die Türverriegelung aktiviert. Trotz wiederholten Auffordern und der Belehrung über die Konsequenzen kam der 25-Jährige den Weisungen des Polizisten nicht nach.Der Beamte griff in der Folge durch den Spalt und wollte die Verriegelung öffnen. Darauf hin kurbelte der Fahrer das Fenster hoch und klemmte so den Arm des Polizisten ein, der dadurch Schmerzen verspürte. Der Beamte drückte die Scheibe nach unten und konnte die Tür öffnen.Darauf hin übergab der 25-Jährige die Dokumente, beleidigte zudem aber die Polizisten. Gegen den Rudolstädter wurden neben der Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auch eine Beleidigungsanzeige erstattet. Der Polizist wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.Sonneberg. Landkreis Sonneberg: Zwei Fußgänger im Alter von 33 und 36 Jahren überquerten am Donnerstag gegen 19:10 Uhr die Bert-Brecht-Straße vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Cuno-Hoffmeister-Schule. In dem Moment fuhr ein Pkw aus Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Als sich die Fußgänger auf der Straße befanden, kollidierte der rote Pkw mit dem 33-Jährigen.Der Mann wurde vom rechten Außenspiegel erfasst und stürzte in der Folge. Zeugen des Unfalls merkten sich das Kennzeichen des Pkws, der nach der Kollision unvermittelt weiter fuhr.Der 33-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt und musste in der Folge vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Die Sonneberger Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Am Unfallort wurden Spuren vom Verursacherfahrzeug gesichert.