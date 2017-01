Polizeibericht der LPI Saalfeld, 27. Februar 2017: Saalfelder Polizei fahndet nach mutmaßlichen Ladendieben

Wer kennt diese Frauen, kann Angaben machen

Rudolstadt. Nach einem Ladendiebstahl im November 2016 in Rudolstadt fahndet die Saalfelder Polizei nach zwei noch unbekannten tatverdächtigen Frauen. Diese stehen im dringenden Verdacht, am Samstag, dem 19.11.2016, gegen 10.25 Uhr, gemeinschaftlich zwei hochwertige Kopfhörer aus einem Rudolstädter Elektronikmarkt entwendet zu haben.Nach jetzigen Erkenntnissen der Ermittler steckten die Tatverdächtigen die Kopfhörer vom Typ Bose QuietComfort, welche insgesamt über 700 Euro wert sind, in eine mitgebrachte Handtasche und verließen damit das Geschäft ohne zu bezahlen.Beim Verlassen des Marktes entstanden durch eine Überwachungskamera Fotos der zwei tatverdächtigen Frauen (jeweils im Bildvordergrund).Die Tatverdächtigen sind ca. 160 bis 165 cm groß, besitzen lange schwarze Haare und waren dunkel bekleidet. Beide trugen Umhängetaschen bei sich.