Saalfeld aktuell: Betreuung der Hortkinder in Herbstferien wurde gesichert

Saalfeld/Saale: Stadtverwaltung | Ferienzentrum diesmal in Marco Polo Grundschule

Die Betreuung der Hortkinder der staatlichen Saalfelder Grundschulen in den Herbstferien ist gesichert, teilte jetzt die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit.



Wegen Malerarbeiten an der Grundschule „Caspar Aquila“ findet in diesem Schuljahr das Ferienzentrum in den Herbstferien vom 10. bis 21. Oktober an der Grundschule „Marco Polo“, Reinhardtstraße 24, für die Hortkinder der drei staatlichen Grundschulen der Stadt Saalfeld/Saale statt.

Das Ferienzentrum ist Montag bis Freitag, von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.



Öffnungs- und Schließzeiten der Horte im Überblick

Grundschule „Caspar Aquila“ und Grundschule Gorndorf

Schließzeiten: vom 10.10.2016 bis 21.10.2016

Während der Schließzeiten der Grundschulen „Caspar Aquila“ und Gorndorf ist eine Betreuung im Ferienzentrum an der Grundschule „Marco Polo“ möglich.

Grundschule „Marco Polo“

geöffnet: vom 10.10.2016 bis 21.10.2016

Öffnungszeiten: jeweils von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schließzeiten: keine