Saalfeld aktuell: Umfangreiche Sperrungen am Samstag, 18. Februar 2017

Verkehrsbehinderungen im Saalfelder Stadtzentrum

Wie zueben das Landratsamt mitteilte, ist am kommenden Samstag, 18. Februar, in der Zeit von 15 bis 21 Uhr aufgrund von drei angemeldeten Versammlungen mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in Saalfeld zu rechnen.Die Bevölkerung wird umVerständnis gebeten.Die Versammlungsbehörde geht davon aus, dass die Behinderungen im Bahnhofsbereich, im Bereich zwischen Bahnhof und Zentrum sowie im Zentrumsbereich wirksam werden. Dabei wird voraussichtlich auch die Zufahrt am Kreisel Oberes Tor zum Stadtzentrum gesperrt.