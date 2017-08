Zeugen zu Quaddiebstahl gesucht

Unbekannte brachen amWochenende zwei Garagen in Rudolstadt auf und stahlen unter anderem ein Quad.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend brachen Diebe im Garagenkomplex in der Zeigerheimer Straße ein. Dortöffneten sie gewaltsam mindestens zwei Garagen und ließen aus denen einen Kompressor, Fahrzeugteile, diverses Werkzeug sowie ein rotes Quad vom Typ Egimotors Phoenix mitgehen. Zum Glück für den Eigentümer des Fahrzeuges fanden Zeugen das Fahrzeug gestern Abend in einem Gebüsch am Radweg zum Freizeitbad Saalemaxx. Offenbar hatten die Diebe es bis dorthin geschoben und dann versteckt.Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweisezu tatverdächtigen Personen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer03671/560 entgegen.