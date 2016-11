Bibliotheksgutscheine für Erstklässler

Was man in der hiesigen Bibliothek nicht alles finden kann: viele tolle Bücher, CD, Spiele und … - einfach vorbei schauen und ausprobieren!Die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld möchte auf diese Weise bei allen Kindern frühzeitig die Freude am Lesen wecken und das Lernen unterstützen. Denn Lesen ist spannend, lustig und informativ zugleich!Möglich macht diese Aktion die großzügige Unterstützung durch die Kreissparkasse Saalfeld.Übrigens hat die Bibliothekshomepage www.bibliothek-saalfeld.de auch eine eigene Kinderseite mit vielen Tipps zur Bibliotheksbenutzung und aktuellen Angeboten.Cornelia HockarthStadt- und Kreisbibliothek