Die Erzählung aus den Gassen - eine Fotoausstellung über das alltägliche Leben in Afghanistan

Gezeigt werden Bilder und Videos des Fotografen Jawad Afkar aus Kabul/Afghanistan

Die Initiativgruppe für ein sicheres Afghanistan möchte das normale Afghanistan zeigen, in dem Millionen von Menschen leben, wie in anderen Ländern auch. Die Ausstellung zeigt Bilder aus dem Alltagsleben der Menschen, das nicht, wie von den Medien gezeigt, nur von Krieg und Leid geprägt ist.Es erwartet Sie ein schöner Abend mit Musik, Gesang, kurzen Filmen und viel Austausch.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Die Fotoausstellung wird durch das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz gefördert und findet in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum Brennnessel e.V. statt.Wann? 23. August 2017 um 19.00 UhrWo? im Meininger Hof in Saalfeld/Thüringen