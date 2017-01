Engel spielen nicht nur in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle

Engel sind geistige Wesen und existieren in unserer Vorstellungskraft – sie überbringen Botschaften, geben Halt und spenden Trost. Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt, laut einer Umfrage von Forsa, an ihre Existenz. „Engel existieren

in vielen Religionen – siesind Vermittler zwischen Gott und den Menschen oder höheren Mächten“, erklärt Evelyn Forkel aus Steinach, die von Berufs wegen täglich mit den himmlischen Wesen zu tun hat. Denn jedes Jahr verlassen mehrere hundert Engel in weltlicher Gestalt – aus einem speziellen Pappmaché– ihren kleinen Thüringer Familienbetrieb Marolin, oftmals auch zusammen mit einer Weihnachtskrippe.

Engel haben in der Weihnachtsgeschichte eine große Bedeutung. Sie verkündenden Hirten auf dem Feld die Nachricht von der Geburt Jesu. Anschließend wachen sie an der Krippe, erscheinen Josef im Traum und warnen ihn vor den todbringenden Plänen Kaiser Herodes. Die himmlischen Wesen zeigen sich dabei in Menschengestalt.In Steinach hat der damalige Modelleur Julius Weigelt in den 30er-Jahren damitbegonnen, singende und musizierende Engelkinder ohne religiösen Hintergrund zuentwerfen – wie den Engel mit Glockenturm, erzählt Evelyn Forkel. „Diese Engel werden heute noch mit den alten Formen in Handarbeit gefertigt und treten von Thüringen aus ihre Reise nach ganz Europa und in die USA an. Früher trugen sie roséfarbene oder hellblaue Gewänder. Die Mode hat sich geändert. Heutzutage zeigen sich die Engel in Weiß-Gold.“Nicht nur in der Weihnachtszeit erfreuen sich Engel großer Beliebtheit. AlsSchutzengel sind sie das ganze Jahr über aktiv. Und manchmal sind sie sogar aus Fleisch und Blut – wie Undine Engel, die ihrem Namen wahrlich gerecht wird.