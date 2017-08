Gespensterparty, Leserattenfest und mehr – vielseitiges Herbstprogramm in der Saalfelder Bibliothek für Kinder und Erwachsene!

heißt das Freizeit-Lesespaß-Projekt für Schüler der 3. Bis 6. Klassen. Wer daran teilnehmen möchte, erhält ein Leseratten-Heft und kann aus sechs Büchern auswählen, um sie zu bewerten und Fragen zu beantworten. Das Heft ist bis zum 29.9.2017 in der Bibliothek abzugeben.Als besondereliest dieaus ihrem Buchvor.Mit einem total verrückten Wohnmobil erleben Jake und seine Freunde unglaubliche Abenteuer.Unterstützer dieses Projekts sind die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt und die Sparkassen-Stiftung Hessen-Thüringen.Zweifür Kinder ab 4 Jahre stehen im September auf dem Programm:Ambringt in derder listige Zwerg Rumpelstilzchen die Königstochter in schwere Bedrängnis und amführen die Puppenspieler in derdas Stückauf.Im Rahmen derbesuchtdieund erzählt für Kinder ab 7 Jahre die wunderschöneKids, die es gerne ein wenig turbulenter haben möchten, ist diemit demgenau das Richtige. Besucht werden kann die Veranstaltungpräsentiert, wenn sieaus ihrem Buch „Brottasche Turnbeutel Rechenschieber-Thüringer Schulgeschichten des 20. Jahrhunderts“ liest.27 interessante Geschichten von 19 Thüringer Autoren aus acht Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vereinigt dieser Band.Das Berlinerlädtzu einerin die Bibliothek ein.Von der frechen Göre bis zur weisen Frau – Märchen und Mythen werden kurzweilig, komisch und poetisch von dem Duo Sabine Kolbe und Kerstin Otto vorgetragen.Diese Veranstaltung fördert die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt.Weiter Informationen über die Bibliothek sind auf der Homepage www.bibliothek-saalfeld.de und facebook www.facebook.com/bibliothek.saalfeld zu finden.Reinschauen lohnt sich!Cornelia HockarthStadt- und Kreisbibliothek Saalfeld