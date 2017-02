Heite ös d`r Walttag d`r Mottersprache

Off die kallewarische Idee ös de UNESCO in Jahre d`r Jahrtausenwende droff gekomm`, derweil ahm, ömmer merre Mottersprachen aussterbe tun on weil`s de Völfalt d´r Sprachen, Dialekten on Mundarten ferdere on a de sprachlichen on kuturell`n Werte stärke soll.No das ösaber epper nune ämal änne gute Sache on dadermet fiehl ech mich, d`r Altschtädter aus d`r Resedenz an d`r Saalekrömme, ab etze a als ä Botschafter d`r UNESCO, ahm fer Mottersprache oder genauer ausgedröckt onsrer Rudelschtädter Mundart.On äns muß ech da a gleich lusware.Solche Wörter wie alternativlos, postfaktisch, Gender, Jugendsprech on dar ganze annere Kase gehihr`n in känn Duden fer Mottersprache nech nein.Daderfer aber Wörter wie: „Brommochse, Braatsdamel, Mockelkiebchen, Kommutschen, Radeberre, Batze, Fertschware, Mussprötze, Esse, etz, salt, epper, merre, dessertderwegen, noff, ronger, Uhmne Ongne, uhmdrieber, ongdronger, on, on, on!Was ech noch sah`wollte, de Futtegraphie hat mei Freind Wolfgang Erben off d`r Domäne in Groschwitz gemacht.