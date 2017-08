Himmlische Klänge - Goethliche Verse

Wo war der noch nicht?

Freitag, 25. August 2017Einlass: 18:45, Beginn: 19:00 Uhrin der St. Michael Kirche in GroßkochbergEintritt: 20 EuroDas Schloss Kochberg in Großkochberg in Thüringen war schon für Johann Wolfgang von Goethe ein Ausflugsziel.Im Zusammenklang mit Texten von Goethe & anderen guten Geistern, gesprochen von Jörg Tonndorf, könnt ihr eine Traum-Klang-Reise erleben, welche mitten durchs Herz und alle Sinne geht . Kosmisch, klar, liebevoll, irdisch und überirdisch und tief berührend!!! Die Wirkung der Klänge ist tief entspannend und Bewusstseinsausdehnend. Mit dem tief irdisch klingendem Didgeridoo schwingt ein ganzes Sphärentor, welches in Verbindung tritt, mit dem überirdischen Sound der geriebenen Bergkristallklangschalen und der Kristall-Synfonia und Kristall-Sphäre. So bewegen sich fühlbare Kräfte in Körper und Seele! Die außergewöhnlichen und bis zu 8 Minuten nachklingenden Klangbilder der Kristallklang-Pyramiden führen dich in ganz und gar neue KLANGWELTEN. Weiterhin sind die Elfenharfen, welche an sanfte Engelsstimmchen erinnern aus der Familie der Monochorde zu hören. Zuletzt bringen Gong und das wunderbare Schweizer Instrument Hang hier auch noch die metallischen Klänge und Obertöne mit ins Spiel!Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Großkochberg am 25.8.2017. Wer mag kommt etwas eher, auch Schloss Kochberg und vor allem der Schlossgarten sind sehr sehenswert!