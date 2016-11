Historischer Vortrag

Am Donnerstag, 24.November 2016 findet um 19:00 Uhr im Gemeindesaal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Rudolstadt, Theo-Neubauer-Str. 23 ein Vortrag über den schwedischen Grafen Folke von Bernadotte statt. Er wurde bekannt als Befreier Tausender skandinavischer KZ-Häftlinge am Ende des 2.Weltkrieges und ihre Überführung nach Schweden. Diese Großtat ist in die schwedische Geschichte und in die Entwicklung der Rotkreuz-Bewegung als "Rettungsaktion der Weißen Busse" eingegangen.

Es verspricht ein spannender Abend mit Werner Beyer (Bad Blankenburg) zu werden. Herzlich willkommen allen Gästen, der Eintritt ist frei.