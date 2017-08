Ja, ist denn schon wieder „Jungleweek“?

Der Bad Blankenburger Marktplatz steht Kopf und zwar vom 13.-16.09.2017 und das im übertragenen Sinne, obgleich zur "Jungleweek" im Grunde alles möglich ist. Dann nämlich, wenn sich Kinder- und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis an gemeinsame Projekte wagen, die Bühne zum Ausprobieren der eigenen Talente nutzen und sich an verschiedenen Stationen beim Bauen und Basteln testen, dann kann es schon mal passieren, dass selbst die Erwachsenen wieder das Kind in sich entdecken und am Kickertisch jede Herausforderung annehmen. In der Fröbelstadt wird die Freude am Spielen eben nicht nur gelebt, sondern dank des Jugendnetzwerkes jedes Jahr aufs Neue erfahrbar gemacht. Die "Jungleweek" ist auch eine Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und sei es, sich auf etwas Neues einzulassen. Ob neue Freunde finden oder sich im Spiel miteinander messen - der Spaß, das Miteinander stehen im Vordergrund. "Auch in diesem Jahr wird zur Jungleweek für Jeden etwas dabei sein", erklärt Matthias Jahn vom Jugendnetzwerk Bad Blankenburg. "Die Aktionswoche steht allen Interesseierten offen, den Fokus legen wir aber auf die Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis, die möchten wir zusammenbringen." Und um Begegnungen zu schaffen, dafür engagieren sich auch alle rund um das Jugendnetzwerk, wie verschiedene Sozial- und Kircheneinrichtungen, Kindergärten, Schulen und natürlich Vereine. Ehrenamtlich versteht sich.Bleibt einzig die Frage, was bietet die Woche an Aktionen? Nur um ein paar Bereiche zu nennen - Medien, Sport, Kunst, Ökologie, Technik, Naturwissenschaft sowie soziale und integrative Projekte stehen im Terminkalender. Dabei ist es dem Jugendnetzwerk wichtig, dass alle Aktionen in dieser Woche den Kindern- und Jugendlichen kostenfrei zur Verfügung stehen. Los geht's in der Woche ab 14:30 Uhr bzw. am Samstag ab 11:00 Uhr und der Bad Blankenburger Marktplatz wird zur Spielzone erklärt.Workshops, Informationsstände und Aktivangebote locken, während am Freitag und Samstag Abend den Jugendlichen gehört. Unter dem Motto "Grillen und Chillen" darf sich beim Volleyballturnier austesten wer Lust hat oder bei entspannter Musik von einem der DJs berieseln lassen. Strandatmosphäre mit Liegestühlen und Cocktailbar sind keine leeren Versprechen. Der Samstagabend steht dann ganz im Zeichen des Bandfestivals.Erstmals findet parallel zur Jungleweek in diesem Jahr auch am Freitag und Samstag, die Berufs- und Ausbildungsmesse InKontakt in der Stadthalle Bad Blankenburg statt. Trotz zwei verschiedener Veranstaltungsorte in der Stadt, sieht man sich jedoch nicht als Konkurrenz, sondern hofft, dass sich die Veranstaltungen gut ergänzen können. "Gemeinsam möchten wir den Samstag nutzen, um den Bereich von der Stadthalle bis zum Marktplatz mit Leben zu füllen", sagt Matthias Fritsche, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur des Städtedreiecks. So soll an diesem Tag das erste FoodTruck-Festival in unserer Region, mit allerlei kulinarischen Spezialitäten die Besucher zwischen Markt und Stadthalle zum Verweilen einladen. Darüber hinaus sollen aber auch viele bewährte Veranstaltungen im Umfeld der Jugendwoche - wie die 3. Night of Praise oder ein PoetrySlam-Wettbewerb -das Programm wieder bereichern. Neu ist in diesem Jahr die "Jungleweek-App", mit der man alles rund um die Veranstaltung schnell und einfach auf dem Smartphone verfolgen kann. Wem das nicht reicht, der ist auf www.jungleweek.de genau richtig. Dort gibt es alles über das Bühnenprogramm, die Workshopangebote und Veranstaltungen zu lesen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich online für die Workshops anzumelden. Also, nur Mut, die Jungleweek will auch diese Mal für Begeisterung sorgen.