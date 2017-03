Kabarett Fettnäppchen 26.03.2017 in Oberweißbech

"Von Männern und anderen falschen Fuffzigern"

Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth präsentieren ihr neuestes Zwerchfellattentat.

Gasthaus Zur Schenke Oberweißbach

VVK - direkt im Gasthaus

Einlass Saal 18:30 Beginn 19:30

für Abendbrotgäste hat das Gasthaus bereits ab 17:30 geöffnet.



„Von Männern und anderen falschen Fuffzigern“

Kabarett Fettnäppchen



Das Geld, regiert die Welt. So nicht nur die politische Lage sondern auch den Hausfrieden im alltäglichen, ehelichen Wahnsinn. Genau diesem Thema haben sich Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth – vom Geraer Kabarett angenommen. Dieses heißt ganz bewusst „Fettnäppchen“ – weil sie in dieses stets und ohne Umwege auch tappen.



Wie heißt es so schön: Über Geld spricht man nicht, das hat man.

Nur Siegrid und Ralf haben es gerade nicht.

Aber die Klempnerrechnung muss bezahlt werden,

denn der hat soeben den Kühlschrank repariert,

ohne den Ralf`s Bier warm wäre.

Siegrid war gerade beim Friseur, und der Blick auf den Kontoauszug offenbart nicht nur Amazon-Bestellungen,

sondern auch jede Menge Baumarkteinkäufe.

Da heißt es dann ganz schnell:

Geld oder Liebe !

Aber nicht nur Siegrid und Ralf haben ihren Streit,

auch zwei Euros unterm Kopfkissen, Jason Madox mit Oma

und Karl & Heinz am Stammtisch.

Ralf muss eine Midlifekrise gestehen

und wäre eigentlich lieber im Club der Millionäre.

Auf jeden Fall heißt es ab sofort nicht mehr:

Bei Geld hört der Spaß auf ! - sondern: Bei Geld fängt der Spaß an !



Zu erleben ist das Stück, am Sonntag, den 26.März im Gasthaus „Zur Schenke“ – in Oberweißbach (Beginn 19:30)

Karten im Vorverkauf gibt es direkt im Gasthaus.

Infos: Tel. 03663/404011