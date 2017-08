KERMSE in Goldisthal

Zummal wird in Goldisthal Kirmes gefeiert.Dieses mal unter dem Motto 20 Jahre Kermsenverein.Das nehmen wir natürlich zum Anlass unser Programm zu erweiterten.Hier eine Übersicht:, 19.30 Uhr Fackelzug, 20.00 Uhr Eröffnung, 21.00 Uhr "ANT" Live20.00 Uhr Kirmestanz mit "M&M" in den Pausen Modenschauund um 23.00 Uhr Höhenfeuerwerk10.00 Uhr Frühschoppen,Vormittags Ständchen der Goldisthal Blasmusikanten im Ort,14.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche15.00 Uhr lustiger Nachmittag mit "Winne" liveDoppelkopf und Billard im Vereinslokal des Kermsen- und Heimatvereins