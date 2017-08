Kirmes in Weischwitz

Am 9. und 10. September 2017 lädt der Sport- und Heimatverein Weischwitz 96 e.V. herzlichst zu den Kirmesfeierlichkeiten in das kleine Dorf nahe Saalfeld ein.



Den Anfang macht der Kirmestanz am Samstagabend, zu dem ab 20.00 Uhr die Diskothek „Stromstoss“ Musik zum Tanzen und Feiern auflegt. Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein und gute Stimmung ist ebenso garantiert. Eintritt 5 Euro.



Am Sonntagnachmittag lädt die Kirchengemeinde um 13.30 Uhr zum Kirchweihgottesdienst ein. Dieser wird von Pastorin Ina Winter und dem Superintendenten des Kirchenkreises, Michael Wegner, gehalten und musikalisch vom Kirchenchor Kaulsdorf und dem Reschwitzer Männerchor begleitet.



Nach dem Gottesdienst geht es ebenso musikalisch weiter: nach ihrem Stännerle vor der Kirche spielen die Reinstädter Blasmusikanten ab 15 Uhr im Festzelt auf dem Dorfplatz auf. Die Kirmesbesucher erwartet ein bunter Familiennachmittag mit böhmisch-mährischer Blasmusik, einer Spielstraße mit Hüpfburg und viele Mitmachangebote für die kleinen Gäste. Natürlich ist an beiden Tagen für ausreichend Essen und Trinken gesorgt. Kaffee und Kuchen, Softeis sowie Weischwitzer Grill-Spezialitäten laden zum Verweilen ein. Die Weischwitzer freuen sich auf die viele Gäste. Am Sonntag ist der Eintritt frei.