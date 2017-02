Mein Museum: Eine Duftreise durch die Welt der Gewürze im Gewürzmuseum Schönbrunn

David Lehmann kennt sich sehr gut mit Gewürzen aus, ganz egal ob sie von Übersee kommen oder im heimischen Garten wachsen. Das Wissen um Gewürze hat bei ihm Familientradition, bereits seine Eltern und Urgroßeltern waren mit der Gewürzproduktion verbunden. Heute ist David Lehmann Museumsleiter und Gewürzexperte im Gewürzmuseum Schönbrunn. "Riechen ist hier ausdrücklich erwünscht", erklärt David Lehmann.

Die Welt der Gewürze und ihre Geschichte stehen im Mittelpunkt der Ausstellung.Einst waren sie ein Statussymbol der Reichen und kostbares Handelsgut – heute sind sie für jeden erschwinglich. In Anlehnung an die über 100-jährige Gewürzverarbeitung in Schönbrunn wurde das Museum 2008 gegründet.Das Museum befindet sich in der einstigen Villa der Familie Schmidt, die Ende des 19. Jahrhunderts das erste Gewürzwerk gründete.Von Frühjahr bis Herbst ist der Kräutergarten direkt hinter dem Museum zusätzlich geöffnet. Hier werden heimische Kräuter wie Bohnenkraut, Liebstöckel, Bärwurz oder Estragon angebaut.Im Gewürzmuseum steht das Dufterlebnis im Vordergrund.Etwa 50 offene Gewürzsäckchen laden zu einer einmaligen Schnupperreise durch die Welt der Gewürze ein. An großen Wandtafeln können Gewürze in Dosen nach ihrer Herkunft oder den Wirkungen geordnet werden.Das ist ein original befüllter Sack Tellicherry-Pfeffer aus der Zeit um 1930. Dieser Pfeffer zählt zu den teuersten Pfeffern der Welt. Das Besondere dieser Pfefferart ist, dass dieser sehr lange reift und erst dann geerntet wird, wenn er voll ausgereift ist.Bei uns auf alle Fälle. Denn neben den vielen verschiedenen Gerüchen können Kinder bei uns auch Gewürz-Pachisi spielen. Dahinter verbirgt sich ein großer Mensch-­Ärgere-Dich-nicht-Tisch, wo mit Pfeffer-, Chili-, Paprika- und Kräutergewürzdosen gespielt werden kann. Für Kinderwerden auch spezielle Führungen angeboten.Ein Rundgang dauert etwa 30 Minuten. Wir bieten auch Führungen für Gruppen an – bitte mit Voranmeldung.In dem Museum befindet sich ein kleiner Gewürzshop. Im Gebäude ist auch die Touristinformation beheimatet, die viele Informationenzur Region bereithält.Dienstag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, (Donnerstag Ruhetag von November bis April), Samstag 9 bis 12 Uhr, Sonntag 13 bis 16 UhrTelefon: 03 68 74 / 3 82 55