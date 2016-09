Ab Samstag, den 01.10.16 ist die neue Dauerausstellung "Vogelwelten" von Reinhard Müller und Prof. Klaus Heil im Haus der Natur in Goldisthal zu sehen.



Die Aufnahmen entstanden ausschließlich an den Ufern der Schwarza sowie den angrenzenden Waldgebieten und zeigen die beeindruckende Artenvielfalt in unserer Region.

Zur Vernissage am 1. Oktober, 10:30 Uhr stimmen die Fotografen mit einem kleinen Diavortrag auf die Ausstellung ein.



Zu sehen ist diese während der Öffnungszeiten:



Mi - So: 10 - 17 Uhr