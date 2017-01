Neujahreskonzerte in Reichmannsdorf ein voller Erfolg

Die Frage ob ein Jahr schöner als musikalisch eröffnet werden kann wurde am Freitag in der Aquilakirche zu Reichmannsdorf eindrucksvoll mit „Wohl kaum“ beantwortet. Neujahrskonzerte ein bislang unbekanntes Format des Projektes OrgelFahrt der Kirchengemeinde Hoheneiche wurde zum Erfolg. Bei -13° Außentemperatur am Freitagabend bekommt man eine Kirche auf der Saalfelder Höhe nicht so richtig geheizt. Im Kirchenschiff sorgte die Heizung zumindest für warme Füße, doch diese Plätze reichten bei weitem nicht aus, sodass sich viele Besucher auf der ersten und zweiten Empore einen Platz suchten. Ca. 150 Besucher wurden gezählt. Frauenkirchenkantor Matthias Grünert hatte wärmende Unterstützung nur im Rücken. Er musste sich warmspielen und er tat es.Barocker Glanz in C-Dur aus der Feder Johann Sebastian Bachs zum Auftakt. Gefolgt von einem bunten abwechslungsreichen Reigen u. a. Georg Friedrich Händels „Largo“ und Joseph Gabriel Rheinbergers „Cantilene“ aus der XI. Orgelsonate. Man konnte die Spielfreude hören. Die Registrierungen wechselten genauso wie die Tempi. Helle barocke Klangkronen und Tempi die der Musik Bachs Kraft gaben, gefolgt von getragenem legato beim „Largo“ und der Polyphonie und Leichtigkeit der Werke eines Druckenmüller und Sorge.Ein gelungenes OrgelFahrt-Neujahrskonzert. Das Team der OrgelFahrt bedankt sich für die rührige Vorbereitungder Kirchengemeinde in Reichmannsdorf und ebenso für die umfangreiche Unterstützung durch die Verwaltungsgemeinschaft „Lichtetal am Rennsteig“.