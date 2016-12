Festliche Orgelmusik zu Fest der „Heiligen drei Könige“

Freitag, dem 6. Januar 2017, 19 Uhr

Aquilakirche in Reichmannsdorf

Es erklingt ein bunter Reigen bekannter Orgelwerke aus der Feder großer Meister, u.a. Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Felix Mendelssohn Bartholdy.

An der Orgel der Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grünert.

Seit Jahren arbeitet die Kirchengemeinde Hoheneiche eng mit dem Kantor der Frauenkirche Dresden zusammen. Früchte dieser Zusammenarbeit sind in zahlreichen Konzerten in unseren Gemeinden, in Thüringen und „ein wenig“ darüber hinaus erlebbar. Nun ein „Neujahrskonzert“ als musikalisches Feuerwerk zum Jahresbeginn in Reichmannsdorf.

Der Eintritt ist frei, um Kollekte zur Deckung der Unkosten wird freundlich gebeten.

Die Kirche ist geheizt.