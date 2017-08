OrgelFahrt 2017 "Entlang der Saale"

Orgelfahrt 2017 vom 16.-20. August,

auch in diesem Jahr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Unter dem Motto "Entlang der Saale" finden acht der zwanzig Konzerte im Landkreis statt.



Die Konzerte mit Frauenkirchenkantor Matthias Grünert sind zu einer festen Größe in der Region geworden, das zudem überregionale Gäste anlockt. Seit 2006 gibt es dieses Projekt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und bisher sind 61 Konzertorte verzeichnet.

Seit 2008 organisiert und begleitet ein ehrenamtliches Team der Kirchengemeinde Hoheneiche dieses Projekt mit viel Engagement und Freude. 20 Konzerte in fünf Tagen, das nennen viele zumindest sportlich. Wir wissen, es ist Matthias Grünert eine Freude.

Konzerte:

Mittwoch 16.August 2017

16.30 Uhr Meuselbach,

Evang. Lutherische Kirche, Hauptstr. 25, 98746 Meuselbach-Schwarzmühle

17.30 Uhr Mellenbach,

Katharinenkirche, Lichtenhainer Weg 1, 98746 Mellenbach-Glasbach

20 Uhr Saalfeld

Johanneskirche Kirchplatz, 07318 Saalfeld,

21.30 Uhr Hoheneiche,

Michaelkirche, Hoheneiche 3, 07422 Saalfelder Höhe



Donnerstag 17. 8.2017

16.30 Uhr Altenbeuthen

Evang Kirche, Ortsstr., 07338 Altenbeuthen

18 Uhr Leutenberg,

Stadtkirche Maria-Magdalena, 07338 Leutenberg, Kirchgasse

19.30 Uhr Kaulsdorf,

Evang.-Luth. Kirche, Fuhrgasse 9, 07338 Kaulsdorf

21 Uhr Lositz,

Evang.-Luth. Kirche, Lositz,07422 Saalfelder Höhe