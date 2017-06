Rudolstadt aktuell: Theaterwelten - Treffen von Theaterexperten aus fünf Weltregionen

Erleben, agieren, reflektieren

Vom 22. bis 25. Juni 2017 treffen sich in Rudolstadt Theaterexperten aus fünf Weltregionen, um praktische Einblicke in theatralische Erzählformen und Spieltechniken ihrer Kulturen zu geben. „Auf dem Programm stehen exemplarische Aufführungen und Workshops der darstellenden Künste aus Asien (Nepal), Lateinamerika (Chile), Ozeanien (Neuseeland), Europa (Belgien) und Afrika (Ägypten)“, informiert Frank Grünert, Festivalleiter und Vorsitzender des Thüringer Theaterverbands.In einer Fachkonferenz des Institutes für Theaterwissenschaft Leipzig erwarten die Teilnehmenden Vorträge zur internationalen Theaterarbeit, Diskussionen und Gespräche zu den Aufführungen des Festivals. „In unserer traditionsreichen Kulturstadt präsentieren wir bereits seit 25 Jahren nationale und internationale Festivals des freien und nichtprofessionellen Theaters“, betont Frank Grünert.Die „Theaterwelten“ beginnen am 22. Juni ab 19:15 Uhr auf dem Vorplatz des Stadthauses mit einem Vorspiel: „Neue Nachbarn“ aus der Rudolstädter Gemeinschaftsunterkunft und Jugendliche aus der Region stimmen gemeinsam theatralisch auf das internationale Festival ein und geleiten die Gäste und das Publikum ins Theater im Stadthaus.Dort öffnet sich der Vorhang für die visuelle und eindringliche Tanzperformance „a warm place“ vom „collectief verloren“ aus Brüssel.Rudolstadt ist alle zwei Jahre Gastgeber der „Theaterwelten“. Veranstaltet wird das Festival vom Bund Deutscher Amateurtheater und dem Thüringer Theaterverband in Kooperation mit dem Theater Rudolstadt und dem theater-spiel-laden Rudolstadt. Das Festival wird ermöglicht durch das Auswärtige Amt, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Thüringer Staatskanzlei und die Stadt Rudolstadt.„a warm place“ (Tanzperformance)vom „Collectief verloren“ aus Brüssel (Belgien)„1980 and upwards“ (Komödie)vom „Studio El Brova“ aus Kairo (Ägypten)23. Juni / 21:00 Uhr / Schminkkasten„the princess of garden“ (Drama)vom „theatre village“ aus Kathmandu (Nepal)Gastspiel: „fire tongs“ (Akrobatikperformance)vom „Collectivo Racum“ aus Santiago de Chile24. Juni / 21:00 Uhr / Schminkkasten„skin tight“ (Drama)vom „Quartett theatre company“ aus Wellington (Neuseeland)Mehr Informationen unter: www.theaterwelten.info