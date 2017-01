So isst Thüringen: Lawerworscht-Kongress Sitzendorf

An einem Tag im Jahr dreht sich in Sitzendorf alles um eine besondere Thüringer Wurstspezialität. Denn die hier versammelten Hobbyfleischer teilen eine große Leidenschaft: Die Liebe zur Lawerworscht, was hochdeutsch Leberwurst bedeutet. Vor den Augen der Zuschauer entstehen schmackhafte Leberwürste. Hunderte Schaulustige kommen immer zusammen, wenn zum Lawerworscht-Kongress ins Schwarzatal gerufen wird - mit der Krönung des Lawerworscht-Königs. Damit sind die Sitzendorfer deutschlandweit fast einmalig. Am 7. Oktober 2017 wird es eine erneute Auflage dieser Veranstaltung geben, organisiert vom Brauchtumsverein Sitzendorf.Weitere schmackhafte Thüringer Veranstaltungen: