Südkoreanischer Chor in Rudolstadt

Zu einem nicht ganz alltäglichen Gottesdienst lädt die Evangelisch- Freikirchliche Gemeinde Rudolstadt in ihr Gemeindezentrum in die Theo-Neubauer-Str. 23 am Sonntag, 20.November 2016 um 9.45 Uhr ein:

Aufgrund der positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird der Chor der koreanischen Gemeinde Weimar den Sonntags-Gottesdienst erneut musikalisch ausgestalten und dabei den Anwesenden sein Können präsentieren. Gerade in Südkorea, dem Heimatland der beteiligten Musikstudenten des Chores, werden neben Gospel und anderen modernen Musikstilen gerade auch das europäische Klassikrepertoire gern interpretiert.

Man mag es kaum wahrnehmen, aber es gibt speziell in Südkorea ein zunehmendes Interesse auch an Orgel und Orgelbaukunst, um die Werke Johann Sebastian Bachs und anderer großer Meister des Klassikgenres angemessen zum Ausdruck bringen zu können. So darf man abermals gespannt sein auf das künstlerische Repertoire der jungen Sängerinnen und Sänger und sich - neben einer frohen Botschaft der Wortverkündigung - auf eine besondere musikalische Umrahmung freuen. Der Eintritt zu diesem Gottesdienst ist - wie immer - frei. Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde freut sich über zahlreiche Besucher.